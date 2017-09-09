Geçtiğimiz aylarda Körfez'de suların ısınmasına sebep olan Katar Krizi'yle ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trump'ın arabuluculuğuyla dün Suudi ve Katarlı liderler telefon görüşmesi yaptı. Fakat bunun açıklanmasından kısa süre sonra Suudi Arabistan, Katar'la diyalogu askıya aldığını duyurdu.

TRUMP ARAYA GİRDİ

Fakat önceki gün bu krizle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Önce ABD Başkanı Donald Trump ayrı ayrı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ve Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'yi ayrı ayrı arayarak diyalog kurulması yönünde çağrıda bulundu.

SUUDİLER BU SABAH İLİŞKİYİ ASKIYA ALDI

Bu gelişmenin ardından iki ülke lideri telefonla görüşerek Körfez Krizi'ni masaya yatırdı. Bu haberi her iki ülkenin de resmi haber ajansı duyurdu. Fakat bu sabah Suudi Arabistan, Katar'la diyalogların askıya alındığını duyurdu.

Katar'ın "gerçeklerle oynadığını" iddia eden Riyad yönetimi ilişkilerin askıya alınacağını söyledi. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, "Görüşmede Katar Emiri, masaya oturup diyalog kurmak istediğini ve dört ülkenin taleplerini tartışmak istediğini söyledi. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın görüşmesinden sonra detaylar açıklanacak" ifadesini kullandı.

KATAR RESMİ AJANSINDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Katar'ın resmi haber ajansı QNA ise iki ülke arasındaki bu ilk temas hakkında, "Suudi Arabistan ve Katar liderleri masaya oturarak diyalog kurmak ve bölgedeki ülkelerin birlik ve istikrarı için görüşme yapmalarına vurgu yaptı. Şeyh Tamim, Prens Muhammed'in 'iki temsilci atayarak sorunlu konuların ülkelerin birliğini etkilemeden çözmesi' teklifini memnuniyetle karşıladı" ifadesini kullandı.

KRİZ DAHA DA BÜYÜDÜ

Fakat bu gelişmeler krizin daha da büyümesine sebep oldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ismini açıklamayan bir yetkili böyle bir görüşme olmadığını söylerken sert bir açıklama SPA'dan geldi.

Suudi haber ajansı SPA, üst düzey bir Suudi yetkiliye dayandırdığı haberde, "QNA tarafından yapılan haber Katarlı yetkililerin gerçeklerle oynamaya devam ettiğini gösterir. Suudi Arabistan, kamuoyu önündeki pozisyonunu açıkça belli edene kadar Katar yetkilileriyle her türlü diyalogu askıya almıştır" ifadesi yer aldı.

TRUMP'IN ZİYARETİ SONRASI KÖRFEZ KARIŞMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yaptığı ziyaretlerden en akılda kalıcısı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığıyla kuşkusuz. Bu ziyaretin ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'a adeta psikolojik savaş açmıştı.

Katar'la diplomatik bağlarını koparan bu 4 ülke Doha yönetimini 'teröre destek verdiği' gerekçesiyle ablukaya almıştı.

Kaynak: haberinburada