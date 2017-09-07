Erişime engellenen internet ansiklopedisi Wikipedia, bağlı olduğu Wikimedia Vakfı dışındaki kişiler tarafından korsan olarak yeniden açıldı.

Wikipedia korsan olarak yayına girdi. www.turkcewikipedia.org adresinde yer alan 'korsan' Wikipedia'nın içinde İngilizce ve Türkçe tüm içerikler yer alıyor. Hatta bu içerikler içinde Wikipedi'anın Türkiye'de erişime engelleme kararının çıkma sebebi olarak gösterilen içerikler de yer alıyor.

"İÇERİKLER KOPYALANABİLİYOR"

Wikipedia'nın Türkiye'deki editörlerinden alınan bilgilere göre açılan sitenin ayna (mirror) olarak ifade edilen bir site olduğu belirtildi. Editörler, "Wikipedia açık kaynaklı bir ortam sunuyor. Bu yüzden içerikler kopyalanabiliyor ve kullanılabiliyor. www.turkcewikipedia.org sitesi de bunlardan biri. Ayna sitelerde genellikle Wikipedia'da bulunan içeriklerin bire bir aynısı yer alıyor. Bu web sitesinin Wikimedia Vakfı ile bir bağlantısı bulunmuyor. Vakfın wikipedia.org dışında başka bir alan adı bulunmuyor" dedi.

Korsan Wikipedia'nın alan adı ise Ankara'da kayıtlı durumda. Bu da kullanılan adresin korsan olduğunu kanıtlıyor.

NE OLMUŞTU?

Wikipedia kurucusundan erişim yasağı açıklaması: Türkiye halkının yanında olacağımWikipedia'nın tüm dillerdeki versiyonları, geçen nisanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geçen nisan ayında erişime engellendi. Engelleme gerekçesi olarak 'Wikipedia'nın Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin bir parçası olarak hareket eden bilgi kaynağı, yapılan global operasyonlara imkan sağlayan bir platform haline gelmesi' gösterildi.

TÜRKİYE'NİN İSTEDİĞİ DÜZENLEMELER YAPILIRSA AÇILACAK

Uzun süredir, çeşitli sosyal medya şirketleri ve internetin yayın organları ile de temaslarını yoğunlaştıran Türkiye, 'uluslararası sitelerin Türkiye'de temsilcilik açmasını, uluslararası hukuka uygun davranmasını ve mahkeme kararlarını uygulamasını' istiyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin kendisinden istediği düzenlemeleri yaptığı takdirde yeniden açılacağı vurgulanıyor.

Kaynak: haberinburada