KOYUNBABA BARAJI EKONOMİYE YILDA 7 MİLYON LİRALIK KATKI VERECEK
Çankırı'da 2019'da tamamlanması planlanan Koyunbaba Barajı, 103 bin dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayarak ülke ekonomisine yılda yaklaşık 7 milyon liralık katkı verecek.
Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Çankırı'da yapımına başlanan ve 103 bin dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Koyunbaba Barajı Sulamasının tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 7 milyon liralık katkı verileceğini bildirdi.
2019 SONUNDA TAMAMLANACAK
Dündar, yaptığı yazılı açıklamada, Koyunbaba Barajı Sulama Projesi inşaatının 2019 yılı sonunda tamamlanacağını belirtti.
Çankırı'nın topraklarını bereketlendirecek projeyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldığını, ilgili teknik personel ile yüklenici firma temsilcilerinin katılımlarıyla yapılan toplantıda çalışmaların ele alındığını ve gerekli talimatların verildiğini vurgulayan Dündar, Çankırı ve Ankara için önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini aktardı.
5 BİN 400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
"Kurumumuz tarafından inşa edilen ve hizmete aldığımız baraj ve sulama tesisleri ile mümbit topraklarımızı modern sulama sistemlerine kavuşturuyoruz." ifadesini kullanan Dündar, "Koyunbaba Barajı Sulamasının tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 7 milyon liralık katkı verilecek. Ayrıca 5 bin 400 kişiye de doğrudan istihdam imkanı sağlanacak, bu kapsamda çalışmaları hızlandırmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Dündar, projenin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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