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KOZMETİN DEVİNİN SAHİBİ OLAN DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI ÖLDÜ!


Kozmetin Devinin Sahibi Olan Dünyanın En Zengin Kadını Öldü!
Tarih : 21 Eylül 2017, 22:10
Puan Ver : Kozmetin Devinin Sahibi Olan Dünyanın En Zengin Kadını Öldü!(5/10)1

Dünyanın en zengin kadını Liliane Bettencourt öldü.

ÖLÜM HABERİNİ KIZI DUYURDU

Bettencourt'un hayatını kaybettiğini, kızı Françoise Bettencourt-Meyers, yayınladığı bir basın açıklamasıyla duyurdu.

94 YAŞINDAYDI

Açıklamada, 94 yaşındaki Bettencourt'un, dün gece Paris'teki evinde hayatını kaybettiği kaydedilerek, 21 Ekim'de 95 yaşına gireceği belirtildi.

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINIYDI

Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 14. kişisi seçilen Bettencourt, 33 milyar avroluk servetiyle dünyanın en zengin kadını unvanına da sahip oldu.

14 YAŞINDA İŞ HAYATINA ATILDI, LOREAL MARKASININ SAHİBİ OLDU

1922'de doğan Bettencourt, 14 yaşında iş hayatına atıldı ve uzun yıllar kozmetik alanındaki aile şirketinde sekreterlik yaptı. Babasının 1957'de ölümü üzerine L'Oreal kozmetik devinin sahibi oldu. Fransa sağının önemli hükümetlerinde bakanlık yapan Andre Bettencourt ile evlenen milyarder iş kadını, eşinin 2007'de ölümünden sonra zor günler geçirmiş ve adı skandallara karışmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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