

KPSS tercih sonuçları açıklaması, aldıkları puan ile Türkiye genelinde kamu dairelerinde bulunan boş kontenjanlara tercih yapan yüz binlerce adayın umuduna aracılık etti.







KPSS'DE İSTATİSTİKİ BİLGİLER







KPSS 2016/2 tercih sonuçlarının ardından yayımlanan istatistiklere göre, sınava 1 milyon 862 bin kişi tercihini gerçekleştirdi. Toplam 2 bin 51 kişilik kadrodan Lisans mezunlarına ayrılan bin 148 kişilik sayı, 257 bin 431 aday arasında tercihe açıldı. 752 kontenjana sahip olan Ön Lisans mezunları, 555 bin 856 kadroyu bölüştü. 1 milyon 49 bin kişi ile en çok tercih yapan ortaöğretim adayları, kendilerine ayrılan 151 kişilik kadro için mücadele verdi. Sayısal bilgilere göre, kadroların tamamı doldu ve boş kontenjan kalmadı.







LİSANS KADROLARINA YAPILAN ATAMALARIN TABAN PUANLARI



ÖN LİSANS BÖLÜMLERİNE YAPILAN ATAMALARIN TABAN PUANLARI







ORTAÖĞRETİM KADROLARINA YAPILAN ATAMALARIN TABAN PUANLARI



















kaynak:hurriyet