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Kral Faysal'ın yanına 'Usta Yoda'yı oturtup ders kitabına bastılar

KRAL FAYSAL'IN YANINA 'USTA YODA'YI OTURTUP DERS KİTABINA BASTILAR

Eski Suudi kralının 1945 tarihli fotoğrafı, Yoda ile montajlanıp ders kitaplarına koyulunca, eğitim bakanı özür diledi.

Tarih : 23 Eylül 2017, 17:10
Puan Ver : Kral Faysal'ın Yanına 'usta Yoda'yı Oturtup Ders Kitabına Bastılar(9/10)5

Eski Suudi kralının fotoğrafına Yoda'yı montajlayıp ders kitaplarına bastılar. Eğitim bakanı isteyerek olmadı diyerek özür diledi.

YODA İLE KRAL YANYANA

Suudi Arabistan'ın ders kitaplarında, 1945'te San Francisco'da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi imzalanırken Kral Faysal'ın yanında Star Wars karakteri Yoda yer aldı.

HEMEN KALDIRDILAR

Görselin öğrenciler tarafından fark edilmesi üzerine Yoda'lı montaj, ders kitaplarından kaldırıldı.

POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ

Euronews'in haberine göre, Suudi ressam Abdullah Al Shehri'in popüler kültür simgelerini tarihi fotoğraflarda kullandığı belirtildi.

EĞİTİM BAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Ders kitaplarına resmin nasıl girdiğini bilmediğini ifade eden Shehri'nin ardından Suudi Eğitim Bakanı Ahmed al-Eissa twitter hesabından özür dileyerek, hatanın istenmeden yapıldığını aktardı.

fotoğrafın orijinali ise şöyle;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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