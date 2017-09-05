Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu

Krallık yıkıldı! İtalyan mafya babası, Uruguay'da yakalandı

KRALLIK YIKILDI! İTALYAN MAFYA BABASI, URUGUAY'DA YAKALANDI

İtalya'nın en çok aranan mafya babalarından "Milano kokain kralı" olarak tanınan Rocco Morabito, sahte pasaportla yaşadığı Uruguay'da yakalandı.

Tarih : 05 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : Krallık Yıkıldı! İtalyan Mafya Babası, Uruguay'da Yakalandı(10/10)6

Uruguay İçişleri Bakanlığı, 1994'ten bu yana uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya faaliyetleri nedeniyle aranan Morabito'nun, başkent Montevideo'daki bir otelde yakalandığını açıkladı.

KIZINI OKULA YAZDIRIRKEN KONUMU TESPİT EDİLDİ

11 yıldır sahil beldesi Punta del Este'de yaşayan Morabito'nun, kızını kendi soyadıyla okula kaydettirdikten sonra fark edildiği belirtildi.

SAHTE PASAPORTLA URUGUAY'DA YAŞIYORDU

Soruşturmanın altı aydır sürdüğünü belirten Uruguay polisi, Morabito'nun sahte Brezilya pasaportu kullanarak Uruguay'da yaşadığını açıkladı.

MALLARINA EL KONULDU

Morabito ve eşini tutuklayan polis, Morabito'ya ait bir tabanca, 13 cep telefonu, 12 banka kartı, iki araba, bir Portekiz pasaportu, mücevherler ve çek defterleri ele geçirdi. Yetkililer, Morabito'nun Uruguay'da sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle tutuklanacağını ifade etti.

ARANANLAR LİSTESİNDE İLK SIRADAYDI

1993'te Brezilya'dan yüzlerce kilo kokain getirmeye çalıştığı iddia edilen Rocco Morabito, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yapan bir suç örgütüne ait olmakla suçlanıyor ve 1994'ten beri aranıyordu. Morabito, İtalyan İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin başında yer alıyordu.

MİLANO KOKAİN KRALI OLARAK BİLİNİYORDU

Rocco Morabito, Güney Amerika'dan İtalya'nın moda başkenti Milano'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapması nedeniyle "Milano Kokain Kralı" olarak biliniyordu. 1994'te cezaevinden firar eden Morabito, o tarihten bu yana kaçaktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Krallık  Yıkıldı  İtalyan  Mafya  Babası  Uruguay  Da  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER