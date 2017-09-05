KRALLIK YIKILDI! İTALYAN MAFYA BABASI, URUGUAY'DA YAKALANDI
İtalya'nın en çok aranan mafya babalarından "Milano kokain kralı" olarak tanınan Rocco Morabito, sahte pasaportla yaşadığı Uruguay'da yakalandı.
Uruguay İçişleri Bakanlığı, 1994'ten bu yana uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya faaliyetleri nedeniyle aranan Morabito'nun, başkent Montevideo'daki bir otelde yakalandığını açıkladı.
KIZINI OKULA YAZDIRIRKEN KONUMU TESPİT EDİLDİ
11 yıldır sahil beldesi Punta del Este'de yaşayan Morabito'nun, kızını kendi soyadıyla okula kaydettirdikten sonra fark edildiği belirtildi.
SAHTE PASAPORTLA URUGUAY'DA YAŞIYORDU
Soruşturmanın altı aydır sürdüğünü belirten Uruguay polisi, Morabito'nun sahte Brezilya pasaportu kullanarak Uruguay'da yaşadığını açıkladı.
MALLARINA EL KONULDU
Morabito ve eşini tutuklayan polis, Morabito'ya ait bir tabanca, 13 cep telefonu, 12 banka kartı, iki araba, bir Portekiz pasaportu, mücevherler ve çek defterleri ele geçirdi. Yetkililer, Morabito'nun Uruguay'da sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle tutuklanacağını ifade etti.
ARANANLAR LİSTESİNDE İLK SIRADAYDI
1993'te Brezilya'dan yüzlerce kilo kokain getirmeye çalıştığı iddia edilen Rocco Morabito, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yapan bir suç örgütüne ait olmakla suçlanıyor ve 1994'ten beri aranıyordu. Morabito, İtalyan İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin başında yer alıyordu.
MİLANO KOKAİN KRALI OLARAK BİLİNİYORDU
Rocco Morabito, Güney Amerika'dan İtalya'nın moda başkenti Milano'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapması nedeniyle "Milano Kokain Kralı" olarak biliniyordu. 1994'te cezaevinden firar eden Morabito, o tarihten bu yana kaçaktı.
Kaynak: haberinburada
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