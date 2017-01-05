Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

kramp nedir? belirtileri ve tedavisi nedir?

KRAMP NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ NEDİR?

Fazla egzersizler, aşırı yüklenme, adale zorlanması, aynı pozisyonda uzun süre kalmak...

Tarih : 05 Ocak 2017, 15:11
Puan Ver : Kramp Nedir? Belirtileri Ve Tedavisi Nedir?(8/10)8


Kramp Nedir?



Kaslarda, şiddetli bir ağrı ile beraber istek dışı meydana gelen ani kasılmalara Kramp denir.



Kramp Nedenleri – Kramp neden girer?



Fazla egzersizler, aşırı yüklenme, adale zorlanması, aynı pozisyonda uzun süre kalmak, aşırı yorgunluk ve su kaybı kramp oluşmasının başlıca nedenleridir. Ayrıca, şeker, böbrek ve kalp damar rahatsızlıklarında ve hamilelikte kramp meydana gelebilir. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi minerallerin eksikliği de krampların oluşmasına zemin hazırlar. Atardamar hastalıklarından kaynaklanan kramplarda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.



Kramp Tedavisi:



Kramp durumunda, kramp giren bölge aşırı hassas olacağından sakin ve nazik hareket ederek hastayı rahatlatmak ve kramptan etkilenen bölgeyi germek adaleyi rahatlatır. Masaj ve sıcak su banyosu da yararlıdır. Kramp giren adale sabırlı bir şekilde yavaşça hareket ettirilerek gevşemesi sağlanır. Hamilelikte Kramp oluşması sık karşılaşılan bir durumdur, bu nedenle özellikle gebelikte yeterli miktarda su ve mineral alındığından emin olunmalıdır.



Kramptan Korunmak için kasları aşırı zorlamamaya özen göstermek gerekir. Ayrıca, mineral eksikliğine karşı yeterli ve dengeli beslenmek ve yeterli miktarda su tüketmek kramp tutulması ihtimalini azaltacaktır. Kramp riskini arttırdığı için alkolden de uzak durulmalıdır.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kramp  Nedir  Belirtileri  Ve  Tedavisi  Nedir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER