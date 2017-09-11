KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DEĞİŞMEDİ
Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.
TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir.
Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."
Kaynak: haberinburada
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