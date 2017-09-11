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Kredi Kartı Faiz Oranları Değişmedi

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DEĞİŞMEDİ

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

Tarih : 11 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Kredi Kartı Faiz Oranları Değişmedi(7/10)3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir.

Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kredi  Kartı  Faiz  Oranları  Değişmedi    haber

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