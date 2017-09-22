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KRİTİK MGK'NIN ARDINDAN BAKANLAR KURULU TOPLANDI


Kritik MGK'nın ardından Bakanlar Kurulu toplandı
Tarih : 22 Eylül 2017, 22:50
Puan Ver : Kritik Mgk'nın Ardından Bakanlar Kurulu Toplandı(6/10)2

Kuzey Irak'taki referandumun değerlendirildiği, 3 saat süren kritik MGK sonrası, Bakanlar Kurulu Beştepe'de toplandı.



Saat 21:30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, MGK'nın aldığı tavsiye kararları değerlendirilecek.



 



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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