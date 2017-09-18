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Küçücük Çocuğu, Kendisine Çarptı Diye Betona Fırlattı

KÜÇÜCÜK ÇOCUĞU, KENDİSİNE ÇARPTI DİYE BETONA FIRLATTI

Öfkeli vatandaş, yolda oynarken kendisine çarpan çocuğu iki eliyle kaldırıp betona fırlattı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasında 2 çatla tespit edildi.

Tarih : 18 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Küçücük Çocuğu, Kendisine Çarptı Diye Betona Fırlattı(10/10)6

İstanbul Fatih Yenikapı'da yaşayan 12 yaşındaki S.A., 7 Eylül'de arkadaşlarıyla Marmaray Tren İstasyonu yakınındaki boş araziye gitti. Küçük çocuk, oyun oynarken hiç tanımadığı 30-35 yaşlarındaki bir adama yanlışlıkla çarptı. Öfkelenen adam, küfürler savurarak çocuğu kovaladı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre S.A., can havliyle 2 turistin arkasına saklandı. Ancak peşindeki adam çocuğu yakaladı, iki eliyle kaldırıp beton zemine çarptı.

KAFATASINDA 2 ÇATLAK VAR

Habertürk'ün haberine göre, saldırgan hızla kaçıp izini kaybettirirken, S.A.'yı arkadaşlarının haber verdiği babası hastaneye kaldırdı. Kafatasında 2 çatlak tespit edilen çocuk, bir süre müşahede altında tutuldu. Baba Mustafa A., "Sırf kendisine çarptı diye bir çocuğa bunu yapan, başka çocuklara da yapar. Bu eşkıyanın bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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