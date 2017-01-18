

Dudak uçuklamasını geçiren kolay püf noktaları







Dudaklarınızda zaman zaman oluşan uçukları geçirmenin en kolay yolu, elinize alacağınız küçük bir buz parçasını eriyene kadar üzerinde gezdirin. Bunu gün içerisinde bir kaç defa tekrarlayın. Aynı gün geçer.











Bir diğer yöntem de eczaneden alacağınız uçuk için satılan Aklovir, Asiklovir gibi uçuk kremini günde birkaç defa sürünüz. Bu da çok etkili bir yöntemdir.







kaynak:sabah