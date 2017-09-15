KÜÇÜK KIZA TELEFONDA OYUN BAHANESİYLE CİNSEL TACİZE 10,5 YIL HAPİS
Kayseri'de telefonuyla oyun oynatmak bahanesiyle evine çağırdığı 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 16 yaşındaki sanık, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de cep telefonu ile oyun oynatmak bahanesiyle yanına çağırdığı ilkokul birinci sınıfı öğrencisi kız çocuğu 7 yaşındaki S.U.'ya cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 16 yaşındaki A.Ö., 'çocuğun basit cinsel istismarı ve hürriyeti tahdit' suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
EVİNE GÖTÜRÜP ARTI 18 VİDEOLAR İZLETTİ
Olay, geçen 4 Nisan'da Melikgazi İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö., aynı mahalle oturan ilkokul birinci sınıf öğrencisi S.U. ile telefonunda oyun oynatmak bahanesi ile yakınlık kurdu. S.U okuldan çıktığı zaman telefonda oyun oynatma bahanesi ile evine götürüp cinsel tacizde bulunduğu, çeşitli zamanlarda okuldan çıkan küçük kıza cep telefonunda videolar izlettiği iddiasıyla yapılan şikayet üzerine A.Ö. tutuklandı.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu A.Ö. Sincan Çocuk Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur S.U. ve ailesi ise duruşmada hazır bulundu.
AMACININ TACİZ OLMADIĞINI SÖYLEYEREK TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen A.Ö. gözyaşları içinde yaptığı savunmada amacının taciz olmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti. S.U ise mahalleden tanıdığı A.Ö.'nün cep telefonunu kendisine verdiğini ve dokunduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda A.Ö.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 4 ay, 'hürriyeti tahdit' suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar