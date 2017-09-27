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Küçük kızın katilinden kan donduran sözler: Çıkınca anasını vuracağım

KÜÇÜK KIZIN KATİLİNDEN KAN DONDURAN SÖZLER: ÇIKINCA ANASINI VURACAĞIM

Balıkesir'de anne ve kıza pompalı tüfekle saldırıp minik kızı öldüren Mehmet M. "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Onu değil anasını öldürecektim. Çıkınca anasını öldüreceğim." dedi.

Tarih : 27 Eylül 2017, 13:10
Puan Ver : Küçük Kızın Katilinden Kan Donduran Sözler: Çıkınca Anasını Vuracağım(5/10)1

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pompalı tüfekle üzerlerine ateş ettiği 6 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisini öldüren, annesini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zeliha Çeliksoy'un (28) eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen cinayet zanlısı Mehmet Salih M, Balıkesir kent merkezinde polise teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"ÇIKINCA ANASINI ÖLDÜRECEĞİM"

Zanlı adliyeye getirildiği sırada bir gazetecinin "Neden öldürdünüz? Size baba diyen birine nasıl kıydınız?' sorusu üzerine, "Onu değil, anasını öldürecektim. Çıkınca, anasını öldüreceğim." dedi.

ANNE YARALANMIŞ, KIZI KOLLARINDA ÖLMÜŞTÜ

Gazicelal Mahallesi'ndeki Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesinin arkasında bulunan çıkmaz sokakta oturan Zeliha Çeliksoy, ilkokul birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki kızı Zeynep Çeliksoy'u yaklaşık 150 metre ileride bulunan okuluna bırakmak için evinden çıkmış, anne ve kızına, sokağın başında pompalı tüfekle ateş edilmişti. Anne Çeliksoy yaralanırken, kızı Zeynep Çeliksoy olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Pompalı tüfek ile zanlının kullandığı belirlenen otomobile el konulmuş, önceki gece de kadının evini taşladığı ileri sürülen cinayet zanlısı, olay yerinden kaçmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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