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Küçük Ticari Uçağın Otoparka Düşme Anı Kamerada!

KÜÇÜK TİCARİ UÇAĞIN OTOPARKA DÜŞME ANI KAMERADA!

ABD'nin Connecticut eyaletinde pistten kalkarken arızalanan küçük bir uçak havaalanının yakınındaki bir otoparka tekerlekleri üstüne düştü. O anlar, kameraya yansıdı.

Tarih : 12 Eylül 2017, 20:20
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Küçük ticari uçak usulca ağaca çarptı, sonra bir takla atarak tekerlekleri üstüne düştü.

PİSTTEN KALKARKEN ARIZALANDI, OTOPARKA DÜŞTÜ

ABD'nin Connecticut eyaletinde pistten kalkarken arızalan küçük bir uçak havaalanının yakınındaki bir otoparka düştü.

ÖNCE AĞACA ÇARPTI SONRA TAKLA ATTI

Ağaca çarpan küçük uçak, diğer arabaların yanındaki boş alana tekerlekleri üstüne düştü.

DÜŞME ANINI GÖZETLEME KAMERASI KAYDETTİ

Uçağın görüntüleri civardaki bir gözetleme kamerasına takıldı.

UÇAĞIN İÇİNDEKİLER YARA ALMADAN KURTULDU

Uçağın alçaktan, üstelik tekerlekleri üstünde düşmesi sebebiyle pilot ve yolculardan yaralanan olmadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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