KULÜBEDE TURTA YİYEN KALECİ, 2 AY FUTBOLDAN MEN EDİLDİ
Arsenal maçında yedek kulübesinde turta yiyen kaleci Wayne Shaw, bahis piyasasını etkilediği gerekçesiyle 2 ay futboldan men edildi.
Maç sırasında yediği turtayla gündeme oturan eski Sutton kalecisi Wayne Shaw, bahis piyasasasını etkilediği gerekçesiyle 375 sterlin para cezası ve 2 ay ceza aldı.
Maç sırasında yediği turtayla gündeme oturan eski Sutton kalecisi Wayne Shaw, bahis oynadığı için 375 sterlin para cezası ve 2 ay ceza aldı.
İDDİALARI REDDETTİ AMA KAÇAMADI
Çarşamba günü yapılan disiplin kurulu oturumunda Wayne Shaw'ın geçen Şubat ayında Arsenal'le oynanan FA Cup maçında yaptığı davranışlarla bahis piyasasını kasıtlı olarak etkilediği gerçekçesiyle cezalandırılmasına karar verildi.
Shaw iddiaları reddetti, ancak komisyon Shaw'ı yine de cezalandırdı. 45 yaşındaki kaleci 8 hafta boyunca futbolla ilgili tüm faaliyetlerden men edildi.
ARSENAL MAÇINDA KULÜBEDE TURTA YEMİŞTİ
115 kilo ağırlığındaki Wayne Shaw yedek kulübesinde oturduğu Arsenal maçında karnını doyururken görüntülenmişti. Televizyonda canlı olarak yayınlanan o anlar maç sonrası çok konuşulmuştu. Maçtan 4 gün sonra Sutton'da FA Cup maçında yedek kulübesinde turta yiyerek gündeme gelen Wayne Shaw ile yollar ayrılmıştı.
SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Turta bahsi skandalı ile gündeme gelen Sutton United'ın yedek kalecisi Wayne Shaw kulübünün olaydan rahatsız olması ve açılan soruşturma üzerine takımdan ayrılmıştı.
Shaw maçın ardından bazı arkadaşlarının turta bahsine para yatırdığını itiraf edince İngiltere Futbol Federasyonu ve Britanya Kumar Komisyonu soruşturma açmıştı.
Kaynak: haberinburada
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