Galatasaray'da Selçuk İnan konusunda taraftarı şaşırtacak bir gelişme yaşandı. Yöneticiler, Tudor ve takım arkadaşlarının sahp çıktığı ancak taraftarın istemediği Selçuk İnan'a yeni sözleşme geliyor.

Selçuk İnan'a sevdiği bir abisinden "Aldığın para taraftarı rahatsız ediyor. Gel indirim yap, biz de sözleşmenin bir yıl daha uzatalım. Ortalık soğusun. Sen de rahatla taraftarın da içi soğusun" teklifi geldi.

MAAŞINI İNDİRİP YENİ SÖZLEŞME YAPACAK

Daha önce Başkan Dursun Özbek'in, "parasında indirim yapmak isteyen var mı?" sorusuna olumlu cevap vermeyen Selçuk son dönemde 2 yıl daha aynı baskı ile devam edemeyeceğini düşünmeye başladı. Bu yüzden maaşını 2 milyon euroya çekip, bir yıl daha sözleşme uzatmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: haberinburada