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Kurban Atıklarını Sakarya Nehri'ne Attılar! Vatandaş Tepkili

KURBAN ATIKLARINI SAKARYA NEHRİ'NE ATTILAR! VATANDAŞ TEPKİLİ

Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile birleştiği yere kurban atıklarını döken kişiler vatandaştan tepki aldı.

Tarih : 04 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Kurban Atıklarını Sakarya Nehri'ne Attılar! Vatandaş Tepkili(9/10)5

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile birleştiği yere atılan kurban atıkları çirkin görüntü oluşturdu. Bir vatandaş ise duruma tepkisini atıkların fotoğrafını çekerek dile getirdi.

DUYARSIZ VATANDAŞLAR DOĞAYI KİRLETİYOR

Kurban Bayramı'nın son gününde ortaya çevre kirlilikleri çıkmaya başladı. Kurban ibadetini yerine getiren bazı duyarsız vatandaşlar, kurban atıklarını Sakarya nehri'ne atarak doğayı kirletti. Ayrıca çirkin bir görüntü oluşturan atıklara vatandaşlar tepki gösterdi.

Nehrin temiz hali şu şekilde idi;

BAYRAMIN İLK GÜNÜ DE İSTANBUL BOĞAZ'I KANA BULANMIŞTI

Kurban Bayramı'nın 1. gününde İstanbullular kurban kesim merkezlerini doldurdu. Kurban Bayramı'nda İstanbul Boğazı'nda her yıl yaşanan manzara bu yıl da değişmemişti. Üsküdar ve çevresindeki kurban kesim alanlarında kesilen kurbanlıkların kanı, kanalizasyon yoluyla İstanbul Boğazı'na akmıştı. Duyarsızlık sebebiyle denizin kirlenmesi tepkilere yol açmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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