İstanbul 10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Bayram tatilinin uzun olmasını fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılınca taksiciler de müşteri sıkıntısı yaşadı. Bazı Taksiciler, araç içerisinde uyurken bazıları da yevmiyelerini çıkaramadıkları için isyan etti.

SİFTAH BİLE YAPAMIYORLAR

Günlük yevmiyesini çıkaramadığını belirten Taksici Hasan Yılmaz, "10 günlük Kurban Bayramı taksicileri çok etkiledi. İstanbul boşalmış. Akşama kadar çalışıyoruz. Pazartesiden bu yana hiç hareket yok. Çok durgun yevmiyeleri çıkaramıyoruz. Dün yine biraz hareketlilik vardı. Bugün hiç bir şey yok. Daha siftahımız yok. Çok etkiledi bizi. Trafik açısından çok rahat ama iş yok. Aldığımız yolcuyu hemen bırakıp geliyoruz ama yollar bomboş. İş açısından çok zayıf. Bayram bitse de rahatlasak. "dedi.

Kaynak: haberinburada