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KURBAN FİYATLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ


Kurban Fiyatları Yarı Yarıya Düştü
Tarih : 02 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Kurban Fiyatları Yarı Yarıya Düştü(5/10)1

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde büyükbaş hayvan satıcıları çadırlarını toplarken, küçükbaş hayvan satıcılarının büyük bölümünün kurbanlıkları ellerinde kaldı. Küçükbaş besicileri kurbanlıkların ilk günkü fiyatlarından 400-500 lira daha uygun olmasına rağmen yine de hayvanlarını satamamaktan şikayetçi. Kurban satış alanına gelen vatandaşlar ise fiyatların düşmesine rağmen hala yüksek olduğunu söyledi.

"FİYATLAR DÜŞTÜ AMA İLGİ AZ"

Çevre illerden hayvanlarını satmak için Kurban Satış ve Kesim Tesisi'ne gelen küçükbaş besiciler fiyatların düşmesine rağmen satış yapamadıklarından ve ilginin az olduğundan şikayetçi.

Ali Abatay isimli besici, "Satışımız oldu biraz. Bu sene durgun. Bugün de bakalım inşallah işimiz olur satarız. Fiyatlar ilk güne göre biraz daha düşük" diye konuştu.

Bir başka satıcı da "İlk gün 1100-1200 liraya sattık bugün 500-600'e satıyoruz. Fiyatlar düştü ama ilgi az. Elimizde kalanları da satarız ama bedava vereceğiz gibi. Tatilin uzun olması bizi etkiledi" dedi.

"BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR SATILDI"

Kurban satış alanındaki büyükbaş hayvan besicileri ise büyük oranda hayvanlarını sattı. Çoğu besicinin çadırlarını söktüğü görüldü.

Bütün hayvanlarını sattığını söyleyen Alaattin Karadağ isimli besici, "Şimdi çadır sökme zamanı evlerimize döneceğiz" diye konuştu.

Bir başka büyükbaş besicisi Hüseyin Fidan ise, "Satışlar çok güzel geçti, bugün de geldim çadırımı söktüm şimdi de eve gideceğim bayram yapmaya. 60 hayvanımın tamamını sattım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kurban  Fiyatları  Yarı  Yarıya  Düştü    haber

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