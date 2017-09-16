Kurbanını 66 kez bıçaklayıp öldürdükten sonra kanını içen vampir katilin serbest bırakılmasına karar verildi.

66 KEZ BIÇAKLADI SONRA KANINI İÇTİLER

Daniel Ruda isimli katil, eski karısı Manuela ile Almanya tatillerinde 2001 yılında bir kişiyi tabutun içine sokarak 66 kez bıçaklayıp kanını içti. Satanist olduklarını söyleyen katil ve karısı, 2001 yılında hapis cezasına çarptırıldı.

SATANİST AYİNİ YAPMIŞLAR

Satanist kurban töreni olarak açıklanan olayda vapir katil kurbanını 66 kez bıçaklamış sonrasındaysa ayin adı altında karısıyla birlikte kanını içmişti.

16 YIL SONRA GELEN BERAAT KARARI

Mahkeme, 16 yıldır hapiste olan vampir katilin adını Adını Daniel Wegner olarak değiştirerek beraat verdi.

KİRALIK KATİL DE TUTMUŞ

Bir sene önce, eski karısı Manuela'yı öldürmesi için bir kadın kiraladığı ortaya çıkan vampir katil için yeni bir dava açılacak.

DİŞİ VAMPİR 3 YIL ÖNCE BIRAKILMIŞ

Manuela ise olaydaki rolü sebebiyle 13 yıldır hapiste kaldıktan sonra psikolojik tedavi şartıyla 3 sene önce beraat etmişti. Hala psikolojik tedavisi deva eden Manuela'ya da farklı bir isim ve kimlik verilmişti.

"TEHLİKELİ BİR ADAM DEĞİL, AİLE KURMAK ONUN DA HAKKI"

Ruda'nın avukatı vampir katil ile ilgili şunları söyledi; "Bu adamın tehlikeli olmadığını göstermek istiyoruz. Hapishanede ne uyuşturucu kullandı ne de içki içti. 75 yaşındaki annesi düzenli olarak onu ziyaret ediyor ve yaşlı kadının tek isteği ölmeden önce oğlunu özgür olarak görmek. Ruda, Yeniden Katılım Topluluğu'na üye oldu. Yeni bir eş bulmak ve aile kurmak istiyor."

KURBANIN ANNESİ : BU BİR KABUS OLMALI

Oğlu vahşice öldürülen anne ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Bu bir kabus olmalı. Umarım onu bırakmazlar, haberi alınca çok ağladım. "

Kurbanın babası Hermann Hackett ise, "O katil parlak bir geleceğe yürüyecek ben ise oğlumu görmek için mezarlığa yürüyebileceğim." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada