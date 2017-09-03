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KURBANLIK KOVALAMACASI BU KEZ NEW YORK SOKAKLARINDA YAŞANDI


Kurbanlık Kovalamacası Bu Kez New York Sokaklarında Yaşandı
Tarih : 03 Eylül 2017, 00:20
Puan Ver : Kurbanlık Kovalamacası Bu Kez New York Sokaklarında Yaşandı(10/10)6

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island kasabasında müslüman bir aile, aldıkları kurbanlık ineği evlerinin bahçesine bağladı.

Ancak zayıf olan ipi koparan inek, bahçeden kaçarak kentin sokaklarında koşmaya başladı.

POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

İneği yakalamak için uzun süre çaba sarf eden aile, başarılı olamayınca polisten yardım istedi.

Polisler, kurbanlık ineği yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından etkisiz hale getirip yakalayarak sahibine teslim etti.

POLİS OTOMOBİLİNE HASAR VERDİ

İneği araçlarıyla sıkıştırmaya çalışan polisler zaman zaman ineğin saldırısına da uğradı. Polis otomobilinde de maddi hasar meydana geldi.

İneğin sonu da, Türkiye'deki hemcinsleriyle aynı oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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