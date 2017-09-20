KUŞADASI'NDAKİ 5 YILDIZLI OTELDE KORKUNÇ KAZA
Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı bir otelde staj gören 17 yaşındaki turizm lisesi öğrencisi kaynar et suyu kazanına düştü.
KAYNAR ET SUYU KAZANINA DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Ilıca mevkiinde 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde staj gören Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencisi A.E. (17) bir anlık dalgınlık sonucu geri geri giderken mutfağın ortasında duran kaynar et suyu kazanına düştü.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Vücudunun büyük bölümü ile elleri yanan ve ağır şekilde yaralanan A.E., önce Aydın'a, ardından da İzmir'e sevk edildi. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümünde tedavi altına alınan A.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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