KUTSİ, FEYZA ÇIPA İLE FOTOĞRAF PAYLAŞARAK DOSTA DÜŞMANA BARIŞTIKLARINI DUYURDU
Kutsi, uğruna eşini boşadığı Feyza Çıpa'dan geçtiğimiz hafta ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı fotoğraf paylaşarak dosta düşmana sevgilisiyle barıştıklarını duyurdu.
Ünlü şarkıcı Kutsi, uğruna eşi Sinem Bayraktutar'dan boşandığı sevgilisi Feyza Çıpa ile geçtiğimiz haftalarda yolları ayırmıştı. İkilinin ayrılıkları kısa sürdü.
"ANLAŞAMIYORUZ" DEYİP AYRILMIŞLARDI
Evlenecekleri konuşulan Kutsi ve Feyza Çıpa, ayrılıkla ilgili olarak "Ayrıldığımız doğru. 4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık. Son dönemlerde bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Bunu daha fazla sürdürmenin yersiz olduğunu düşündük ve medenice ayrılık kararı aldık. Başka unsurlar bu kararımızda etkili olmadı" demişti.
KUTSİ YORUMUYLA DÜŞMAN ÇATLATTI
Kutsi, barış haberni Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına "Çatlamış kayaların arasından çiçek yeşerten Allah, kırılmış hayallerinin içinden ne güzellikler çıkartır... Mesela yaslandığın omuzda yaşlanmak...Mesela hayal kadar güzel...Mesela gerçek kadar kalıcı..." notunu düştü.
İşte Kutsi'nin o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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