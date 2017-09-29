Ünlü şarkıcı Kutsi, uğruna eşi Sinem Bayraktutar'dan boşandığı sevgilisi Feyza Çıpa ile geçtiğimiz haftalarda yolları ayırmıştı. İkilinin ayrılıkları kısa sürdü.

"ANLAŞAMIYORUZ" DEYİP AYRILMIŞLARDI

Evlenecekleri konuşulan Kutsi ve Feyza Çıpa, ayrılıkla ilgili olarak "Ayrıldığımız doğru. 4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık. Son dönemlerde bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Bunu daha fazla sürdürmenin yersiz olduğunu düşündük ve medenice ayrılık kararı aldık. Başka unsurlar bu kararımızda etkili olmadı" demişti.

KUTSİ YORUMUYLA DÜŞMAN ÇATLATTI

Kutsi, barış haberni Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına "Çatlamış kayaların arasından çiçek yeşerten Allah, kırılmış hayallerinin içinden ne güzellikler çıkartır... Mesela yaslandığın omuzda yaşlanmak...Mesela hayal kadar güzel...Mesela gerçek kadar kalıcı..." notunu düştü.

İşte Kutsi'nin o paylaşımı:

Kaynak: haberinburada