KUVEYT, KUZEY KORE BÜYÜKELÇİSİ'NİN ÜLKEYİ TERK ETMESİNİ İSTEDİ
Kuveyt Dışişleri Bakanlığındaki diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kuveyt, Kuzey Kore elçiliğindeki diplomatik temsilciliğin maslahatgüzar seviyesine indirilmesini ve çalışan sayısının azaltılmasını talep etti.
KUZEY KORE'NİN NÜKLEER DENEMESİNE TEPKİ
Kuzey Korenin Kuveytteki Büyükelçiliği'nde, maslahatgüzar dahil 4 kişi kalmasının istendiği belirtilirken, büyükelçi So Chang Sikin önümüzdeki haftalarda ülkeden ayrılacağı aktarıldı.
Söz konusu adımın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore'nin nükleer denemesine karşılık aldığı 2321 sayılı kararıyla uyumlu olarak atıldığı kaydedildi.
Kuveyt makamlarından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: haberinburada
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