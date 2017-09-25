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Kuzey Irak Referandumdan Dakika Dakika Gelişmeler! Sandıktan İlk Fotoğraflar Geldi

KUZEY IRAK REFERANDUMDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER! SANDIKTAN İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Kuzey Irak'ta Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumunda seçmenler sandığa gidiyor. Uluslararası haber ajansları, ilk fotoğrafları servis etti.

Tarih : 25 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Kuzey Irak Referandumdan Dakika Dakika Gelişmeler! Sandıktan İlk Fotoğraflar Geldi(6/10)2

Dünyayı karşısına alan Kuzey Irak yönetimi, bugün bağımsızlık referandumuna gidiyor. Referandumdan ilk fotoğraflar da gelmeye başladı. Fotoğraflarda vatandaşların oy kullandığı görülüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani de oyunu kullandı.

TABELALARDA 4 DİL VAR

İşte referandumdan dakika dakika gelişmeler:

08.50 : Başta Irak, Türkiye ve İran olmak üzere ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya gibi birçok ülke tarafından karşı çıkılan referandumda, Barzani'nin yayın organı Rudaw dünya tarafından destek gördüklerini ileri sürüyor ancak haberde iki kişiye yer veriliyor. ABD'nin Hırvatistan eski büyükelçisi Peter Galbraith, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi John Bolton.

08.40: Caddelerdeki birçok yol tabelasında dört dilin olduğu (Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Süryanice) Kerkük merkezinden de ilk fotoğraflar geçiliyor. Referandumun en kritik kentinde Türkmenler ve Araplar sandık kurulmasına tepkili. BBC, yüzlerce Türkmen ailenin çatışma endişesiyle geçici olarak Bağdat'a gittiğini, Kerkük'te kalanların ise toplu halde aynı evde yaşadığını aktarıyor. Birçok evde erzak ve yiyecek stoku yapıldı. BBC'ye konuşan Irak Türkmen Cephesi'nin lideri Erşad Salihi, "Eğer bir kişi Türkçe, Kürtçe ve Arapça'yı aynı anda bilmiyorsa gerçek bir Kerküklü değildir' denir" diyor, bir iç savaş uyarısı yapıyor.

BARZANİ OYUNU KULLANDI

08.35: Irak Kürt bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, sandık başına giderek oyunu kullandı.

İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

08.25: Yerel saatle sabah 8'de açılan sandıklar akşam 6'da kapanacak.

07.50: Uluslararası haber ajansları, Erbil'den ilk referandum fotoğraflarını geçiyor. Sandığa gidenlerin parmaklarının boyandığı dikkat çekiyor.

TÜRKMEN KENTLERİNDE DE SANDIK KURULDU

07.40: Sandık kurulan yerler arasında Kerkük, Tuzhurmatu gibi Türkmenlerin yoğun yaşadığı kentler ile Musul'un Mahmur ve Şengal gibi ilçeleri de var. 7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı.

07.30: Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani, dün kameralar karşısına geçti ve uyarılara kulak asmayarak referanduma gidileceğini ilan etti. Barzani'nin yayın organı Rudaw, 5 milyon seçmenin bulunduğunu bildiriyor. Talabani ve diğer muhalif Kürt hareketlerin daha etkin olduğu Süleymaniye, 1 milyon 280 bin seçmenle en kalabalık kent. Bölgenin başkenti Erbil'de 1 milyon 200 bin, fırtınanın koptuğu Kerkük'te ise 750 bin civarında seçmen bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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