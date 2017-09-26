AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kuzey ırak'ta tartışmalı referanduma ilişkin, "Bölgemizde sınırların değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Sınır kapılarımız kapanmış değil. Biz Irak merkezi yönetiminin sınır kapılarını teslim almak için başlattığı girişimin sonucuna göre sınır kapıları ile ilgili kararımızı açıklayacağız" dedi.

"KONGRELER MYK'DA GÖRÜŞÜLDÜ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Merkez Yürütme Kurulu toplantısının gündemine değinen Ünal, "Uzunca bir süreden beri devam eden kongrelerimiz hem Merkez Karar Yönetim Kurulu hem de Merkez Yürütme Kurulumuzun hem takibini hem de bilgilendirilmesini gerektiriyor. O yüzden ana kademe, devam eden kongrelerle ilgili MYK'da konu görüşüldü. Süreç, sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Gençlik kollarımız 99 üzerinde kongresini tamamlamış durumda. Kongrelerimiz daha çok ilçe kongrelerimiz düzeyinde devam ediyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor.

"BİZİMLE UĞRAŞMAKTAN SİYASETİ UNUTTULAR, IRKÇILIĞA YOL AÇTILAR"

TBMM parti grubu çalışmaları da ele alındı. Hem uyum yasalarına dönük çalışmalar hem de önümüzdeki süreçte TBMM'nin yeni yasama yılında bizim sunacağımız katkılar değerlendirildi. Ayın zamanda Almanya'daki seçim sonuçları, Kuzey Irak'taki referandumla alakalı değerlendirme yapıldı. Almanya'da seçim sonuçlarına baktığımızda kampanyalarını Türkiye karşıtlığı üzerine kuranların ciddi bir oy kaybı yaşadığını görüyoruz. Almanya'da Merkel'in 9 puanlık oy kaybının getirdiği sonuçları Almanya ve Merkel üzerinde düşünüyor. Aslı varken sizin yürüttüğünüz ırkçı söyleme seçmen neden oy versin, bunu da söylemiştik. Yükselen ırkçı söylem kendi merkezini buldu. Bizle uğraşmaktan siyaseti unuttular, ırkçılığa yol açtılar. Irkçılar ilk kez parlamentoya girdiler Almanya'da" ifadelerini kullandı.

"ALINAN POZİSYONUN KÜRT DÜŞMANLIĞIYLA ALAKASI YOK"

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin referandum kararını Türkiye'nin tanımadığını daha önceden ifade ettiklerini anlatan Ünal, alınan pozisyonun Kürt düşmanlığıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını, bu meselenin Türkiye'nin milli birliği çerçevesinde ele alındığını defahatle ifade ettiklerini söyledi. Ünal, Kuzey Irak'ın aldığı referandum kararının bölge ülkeleri tarafından da onaylanmadığını kaydetti. Türkiye ve AK Parti'nin bölge Kürtlerinin kazanımları konusunda uzun zamandan beri çaba harcadığını anlatan Ünal, "Hiç kimse bu meseleyi, Türkiye'nin bölgede yaşayan Kürtlerle ilgili karşı duruşu olarak algılamamalı" diye konuştu.

"IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİNİN BAŞLATTIĞI SÜRECE GÖRE KARAR ALACAĞIZ"

Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetiminin yaptığı referandum sonrası Türkiye'nin yaptırımlarının neler olabileceğine ilişkin soruya Ünal, "Şu anda siyasi olarak AK Parti meseleye biz bölgede artık terör hazının başka bir sürece dönüştüğünü görüyoruz. Bugüne kadar bölgenin terör örgütleri üzerinden terörize edilmesi süreci artık yeni bir faza dönüşmüş durumda. Bu yeni faz öyle görünüyor ki bölgede sınırların konuşulduğu, gerilim alanlarının değiştiği sürece eviriliyor, devletler eliyle. Biz, bölgemizde sınırların değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim Irak'la Suriye ile sınırlarımız bellidir. Suriye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, bölge İsrail'in oluşturduğu gerilim alanlarını bile yönetemezken, bölgede kurulacak olan oluşturacağı gerilim alanlarının bölge barışına ciddi anlamda zarar vereceğini biliyoruz. Biz, bölgede oldubittiye müsaade etmeyeceğiz. Sınır kapılarımız kapanmış değil. Biz Irak merkezi yönetiminin sınır kapılarını teslim almak için başlattığı girişimin sonucuna göre sınır kapıları ile ilgili kararımızı açıklayacağız" dedi.

"UYUM YASALARI HIZLA MECLİS'E TAŞINACAK"

Uyum yasalarına ilişkin soru üzerine Ünal, "Bu konular değerlendirildi. Daha önce biliyorsunuz partimiz uyum yasaları konusunda hemen 16 Nisan halk oylamasının akabinde oluşturduğumuz bir komisyonla hem siyasi hem de hükümetimizi Adalete Bakanlığı nezdinde yürüttüğü çalışmalar vardı, bu çalışmalar sonuçlanmak üzere. Önümüzdeki süreçte uyum yasalarının hızla Meclis'e taşınması, 2019 öncesi bütün bu yasal düzenlemelerin tamamlanması gerekiyor. Bu çalışmaların meclis, hükümet, partimiz nezdinde ortak bir çalışmayla sonuçlandırılması için bütün gayretlerimizle sarf ediyoruz. Bu tamamlandığında Meclis grubumuz sizinle paylaşacaktır" diye konuştu.

KADİR TOPBAŞ'IN İSTİFASI KİŞİSEL TERCİHTİR

Ünal, Kadir Topbaş'ın yerine kimin geleceğine ilişkin soruya, "Burada karar verici olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisidir. Perşembe günü başkanını kim olacağına belediye meclisi karar verecektir. Biz de seçim öncesi kendi istişare ve değerlendirmelerimizi yaptık. Bütün tarafların meseleye bakışı, değerlendirmesi istiare edildi. İstişareler doğrultusunda meclis üyelerimizi o gün karar verecekler" karşılığını verdi.

Ünal, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın görevinden istifa etmesinin nedeninin ne olduğunun sorulması üzerine Ünal, "İstifa kişisel bir tercihtir. Topbaş'ın istifasının açıkladığı esnada, hem de daha sonraki açıklamalarında kendi kararı olduğunu, onurlu bir şekilde görevini yerine getirdiğini, istifasının AK Parti siyasetinden ayrılmak anlamına gelmediğini kendisi ifade etti. Burada hiçbir şekilde hiçbir tercihi tek bir nedenle izah edemeyiz. 13 yıl boyunca Sayın Kadir Topbaş bu görevi yürütmüştü. Bu süreç içerisinde yaşananlar olup biten her şey Topbaş'ı istifayı tercih noktasına getirdi" şeklinde konuştu.

TEOG'UN KALDIRILMASIYLA İLGİLİ MEB ÇALIŞIYOR

TEOG'ın kaldırılmasının ardından yeni sistem üzerine yapılan açıklamalara ilişkin konuşan Ünal, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yürüttüğü bir çalışma var, bu çalışmanın esası öğrencilerimizin başarı endeksli bir sistemden sosyal beceri, iletişim becerilerini, yani bir birey olarak çocuğun bütün özelliklerinin dikkate alındığı bir sistem arayışı Türkiye'nin uzun zamandan beri var. Bu konuda bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hızlanmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığımız bu sunumu yaptı mı bunun bilgisi bende yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada