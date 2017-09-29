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KUZEY IRAK VE ŞIRNAK'TA DÜZENLENEN HAVA OPERASYONLARINDA 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Kuzey Irak ve Şırnak'ta Düzenlenen Hava Operasyonlarında 9 Terörist Öldürüldü
Tarih : 29 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : Kuzey Irak Ve Şırnak'ta Düzenlenen Hava Operasyonlarında 9 Terörist Öldürüldü(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyi ve Şırnak kırsalına hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen hava operasyonunda 9 terörist öldürüldü.

SOYLU: 28 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı açıklamada son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 23 teröristin öldürüldüğünü, 5 teröristin de teslim olduğunu duyurmuştu.

Son rakamlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye çıkarken, öldürülen terörist sayısı da 32 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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