Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyi ve Şırnak kırsalına hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen hava operasyonunda 9 terörist öldürüldü.

SOYLU: 28 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı açıklamada son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 23 teröristin öldürüldüğünü, 5 teröristin de teslim olduğunu duyurmuştu.

Son rakamlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye çıkarken, öldürülen terörist sayısı da 32 oldu.

Kaynak: haberinburada