Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek

KUZEY IRAK'A DÜZENLENEN HAVA OPERASYONUNDA 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Kuzey Irak'a Düzenlenen Hava Operasyonunda 13 Terörist Öldürüldü
Tarih : 27 Eylül 2017, 21:50
Puan Ver : Kuzey Irak'a Düzenlenen Hava Operasyonunda 13 Terörist Öldürüldü(8/10)4

Genelkurmay Başkanlığı, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına yapılan hava harekatında 13 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

AVAŞİN-BASYON VE ZAP URULDU

TSK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen harekatlar ilgili ise şu bilgilere yer verdildi:

Irak Kuzeyi/Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekâtı ile imha edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Irak  A  Düzenlenen  Hava  Operasyonunda  13  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER