KUZEY IRAK'A DÜZENLENEN HAVA OPERASYONUNDA 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığı, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına yapılan hava harekatında 13 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
AVAŞİN-BASYON VE ZAP URULDU
TSK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen harekatlar ilgili ise şu bilgilere yer verdildi:
Irak Kuzeyi/Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekâtı ile imha edilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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