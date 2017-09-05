Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI: SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Kuzey Irak'a Hava Harekatı: Saldırı Hazırlığındaki 8 Terörist Öldürüldü
Tarih : 05 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : Kuzey Irak'a Hava Harekatı: Saldırı Hazırlığındaki 8 Terörist Öldürüldü(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait jetler, Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 8 teröristi harekete geçmeden vurdu.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı 8 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Irak  A  Hava  Harekatı  Saldırı  Hazırlığındaki  8  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER