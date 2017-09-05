KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI: SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait jetler, Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 8 teröristi harekete geçmeden vurdu.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı 8 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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