Türk Silahlı Kuvvetlerine ait jetler, Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 8 teröristi harekete geçmeden vurdu.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı 8 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada