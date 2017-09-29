TSK, Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit düştüğünü, 3 askerin ise yaralandığı bildirdi.

SALDIRI BUGÜN GERÇEKLEŞTİ

Türk Silah Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 29 Eylül tarihinde Irak kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Kaynak: haberinburada