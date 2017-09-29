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KUZEY IRAK'TA DÜZENLENEN SALDIRIDA 1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ, 3 ASKER YARALANDI


Kuzey Irak'ta Düzenlenen Saldırıda 1 Asker Şehit Düştü, 3 Asker Yaralandı
Tarih : 29 Eylül 2017, 20:40
Puan Ver : Kuzey Irak'ta Düzenlenen Saldırıda 1 Asker Şehit Düştü, 3 Asker Yaralandı(5/10)1

TSK, Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit düştüğünü, 3 askerin ise yaralandığı bildirdi.

SALDIRI BUGÜN GERÇEKLEŞTİ

Türk Silah Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 29 Eylül tarihinde Irak kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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