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KUZEY IRAK'TA PKK'YA AĞIR DARBE: 57 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


KUZEY IRAK'TA PKK'YA AĞIR DARBE: 57 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 27 Ocak 2017, 17:10
Puan Ver : Kuzey Irak'ta Pkk'ya Ağır Darbe: 57 Terörist Öldürüldü(5.6/10)14


Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 13-14 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 13-14 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca, hava taarruzları icra edildiği belirtildi.



Harekatta, teröristlerce karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı belirlenen yer altı sığınağı, mağara ve binaların imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Bilahare aynı bölgede yapılan detaylı hasar ve zayiat tespit çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin öldürüldüğü, taarruzlar sırasında çok sayıda teröristin de yaralandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.



 



kaynak:sabah








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