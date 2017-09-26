KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUMUN RESMİ OLMAYAN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunda oy verme işleminin saat 19.00'da sona ermesinin ardından sayım işlemine geçildi.
SADECE 4 MİLYON KİŞİ OY KULLANDI
Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 4 milyon kişinin oy kullandığını, katılım oranının ise yüzde 78 olduğunu açıkladı.
KESİN SONUÇLAR 72 SAAT SONRA
Barzani yönetimi, sonuçların 72 saat sonra açıklanacağını açıklamasına rağmen, yerel kaynaklar evet oranının yüzde 95 civarında olduğu bilgisi geçti.
İHA'nın haberine göre, sandık kurulan merkezlerde katılım oranları ise şöyle gerçekleşti:
Erbil: yüzde 86
Duhok: yüzde 90
Kerkük: yüzde 78
Ninova Ovası: yüzde 86
Hanekin: yüzde 92
Akre: yüzde 94
Gulala: yüzde 78
Zaho: yüzde 94
Karatepe: yüzde 62
Cebare: yüzde 76
Soran: yüzde 86
Mahmur: yüzde 87.3
Amediye: yüzde 89
Çoman: yüzde 91
Mergesor: yüzde 98
Rewanduz: yüzde 90
Kaynak: haberinburada
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