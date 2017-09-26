Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunda oy verme işleminin saat 19.00'da sona ermesinin ardından sayım işlemine geçildi.

SADECE 4 MİLYON KİŞİ OY KULLANDI

Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 4 milyon kişinin oy kullandığını, katılım oranının ise yüzde 78 olduğunu açıkladı.

KESİN SONUÇLAR 72 SAAT SONRA

Barzani yönetimi, sonuçların 72 saat sonra açıklanacağını açıklamasına rağmen, yerel kaynaklar evet oranının yüzde 95 civarında olduğu bilgisi geçti.

İHA'nın haberine göre, sandık kurulan merkezlerde katılım oranları ise şöyle gerçekleşti:

Erbil: yüzde 86

Duhok: yüzde 90

Kerkük: yüzde 78

Ninova Ovası: yüzde 86

Hanekin: yüzde 92

Akre: yüzde 94

Gulala: yüzde 78

Zaho: yüzde 94

Karatepe: yüzde 62

Cebare: yüzde 76

Soran: yüzde 86

Mahmur: yüzde 87.3

Amediye: yüzde 89

Çoman: yüzde 91

Mergesor: yüzde 98

Rewanduz: yüzde 90

Kaynak: haberinburada