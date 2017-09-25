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KUZEY KORE ABD UÇAKLARINI VURACAĞIZ DEDİ, PENTAGON'DAN İŞLERİNİ BİTİRECEĞİZ YANITI GELDİ


Kuzey Kore ABD Uçaklarını Vuracağız Dedi, Pentagon'dan İşlerini Bitireceğiz Yanıtı Geldi
Tarih : 25 Eylül 2017, 21:50
Puan Ver : Kuzey Kore Abd Uçaklarını Vuracağız Dedi, Pentagon'dan İşlerini Bitireceğiz Yanıtı Geldi(7/10)3

Pentagon Sözcüsü Robert Manning, yaptığı açıklamada Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun açıklamalarına yanıt verdi. Manning, "Kuzey Kore provokatif eylemlerine son vermezse, bu ülkenin hakkından gelmek için Başkan'a seçeneklerimizi sunacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

TRUMP'IN SAVAŞ İLAN ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Pentagon'un açıklaması, Kuzey Kore'nin "ABD uçaklarını vurabileceklerine" yönelik açıklamasından sonra geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş ilan ettiğini ve kendilerinin de karşı önlem alma hakları olduğunu açıklamıştı.

"TÜM DÜNYA İLK SAVAŞI İLAN EDEN ÜLKENİN ABD OLDUĞUNU HATIRLAMALI"

Ri, "Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, liderliğimizin fazla kalıcı olamayacağını söyleyerek en sonunda ülkemize savaş ilan etmiş oldu. Tüm dünya ilk savaş ilan eden tarafın ABD olduğunu hatırlamalı" demişti.

Ri sözlerini şöyle sürdürmüştü:

ABD ülkemize savaş ilan ettiği için her türlü karşı önlemi alma hakkımız var. Buna hava sahamıza girmemiş olsalar dahi ABD bombardıman uçaklarını düşürmek dahil.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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