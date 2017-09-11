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KUZEY KORE, ABD'YE REST ÇEKTİ: TARİHİNİN EN BÜYÜK ACI VE IZDIRABI OLACAK


Kuzey Kore, ABD'ye Rest Çekti: Tarihinin En Büyük Acı ve Izdırabı Olacak
Tarih : 11 Eylül 2017, 12:00
Puan Ver : Kuzey Kore, Abd'ye Rest Çekti: Tarihinin En Büyük Acı Ve Izdırabı Olacak(6/10)2

Kuzey Kore, ABD'nin girişimiyle bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alınması beklenen yeni ve sert yaptırımları öngören toplantı öncesi, sert açıklamalarda bulundu. "Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafından yapılacak önlemler, ABD'ye bütün tarihi boyunca yaşanmış en büyük acı ve ızdıraba neden olacak." resti çekildi.

KUZEY KORE'YE KARŞI ALINACAK SERT ÖNLEMLER ELE ALINACAK

Kuzey Kore, Güvenlik Konseyi'nde yapılacak toplantıda, 'Kuzey Kore yönetiminin mal varlığını, lideri Kim Jong Un'un kişisel tüm mal varlığını dondurmayı, Kim Jong-Un'a uluslararası seyahat kısıtlaması getirmeyi, Kuzey Kore'ye ham ya da işlenmiş petrol ürünleri ve doğal gaz sıvıları ile tekstil ihracatını bütünüyle yasaklamayı, yurt dışında çalışan 100 bin Kuzey Korelinin maaşların dondurulmasını' öngören yaptırımlar tasarısının görüşülmesi öncesi yaptığı açıklamada, tasarının geçmesi için ABD'nin BM'ye 'uygun bir fiyat' ödeyeceğini savundu.

"AYNI YOLLA KARŞILIK VERİLECEKTİR" TEHDİDİ

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın, devlet medyasında yer alan bildiride, 'ABD'nin yasalar ve uluslararası hukuk dışı bir biçimde çözüm üretmesi durumunda, aynı yolla karşılık verilecektir' tehdidi savruldu.

REST ÇEKTİ: EN BÜYÜK ACI VE IZDIRABA NEDEN OLACAK

Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) adı ile geçilen bildiride 'DPRK, nihai araçların herhangi bir biçimini kullanmaya hazır ve istekli' olduğu vurgulandı ve 'DPRK tarafından yapılacak önlemler ABD'ye bütün tarihi boyunca yaşanmış en büyük acı ve ızdıraba neden olacak' resti çekildi.

TASARININ KABUL EDİLMESİ İÇİN 15 ÜLKEDEN 9'UNUN ONAYI LAZIM

BM Güvenlik Konseyi'ne üye bir ülke tarafından sunulan karar tasarısının kabul edilmesi için, üye 15 ülkeden dokuzunun onayı ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ya da Çin tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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