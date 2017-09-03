Reuters'te yer alan habere göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kuzey Kore Nükleer Enstitüsü'nü ziyaret ederek üretilen ileri düzeydeki hidrojen bombasını inceledi.

Kuzey Kore'nin yaptığı füze denemeleri başta ABD olmak üzere bölge ülkelerinin tepkisini çekmiş bölgede son olarak ABD ile Japonya'nın ortak tatbikatında ABD'nin ileri teknoloji nükleer silah taşıyabilen iki savaş uçağı da görev yapmıştı.

KUZEY KORE'DEN TEHLİKELİ İDDİA

Pyongyang hükumetinden yapılan resmi açıklamaya göre 6,3 büyüklüğündeki depremin füze denemesinden kaynaklandığı açıklanırken, bu denemelerde de hidrojen bombasının geliştirildiği belirtildi.

Açıklama Asya'da hareketliliğe sebep olurkenJaponya'da uçaklar havalandı, teyakkuz haline geçildi, Güney Kore'de kırmızı alarm verildi. Ayrıca bombanın menzil kuvvetinin ABD'ye kadar ulaştırılabildiği de iddia edildi.ATOM BOMBASI İLE HİDROJEN BOMBASI ARASINDAKİ FARK

ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'de kullandığı ve 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan atom bombaları 13 ve 21 kilotonluk bir yıkım gücüne sahipti.

Sovyetler Birliği'nin 1961 yılında test ettiği hidrojen bombası "Tsar Bomba" ise 50 megatonluk bir etkiye sahipti ve ABD'nin Japonya'da kullandığı atom bombalarına kıyasla 3800 kat daha güçlüydü.TRUMP VE ABE'DEN MESAJ

Depremin Kuzey Kore tarafından 2006'dan beri yer altında yapılan altıncı denemeden kaynaklandığını açıklayan Japonya, en az üç savaş jeti kaldırarak havada radyasyon testleri yapmaya başladı.

Depremin büyüklüğü, Kuzey Kore'nin yaptığı hidrojen bombasının bugüne kadar denediği en güçlü silah olduğunu ortaya koyuyor. Kuzey Kore, bu bombayı kıtalararası bir balistik füzeyle ABD topraklarına dahi ulaştırabileceğini iddia ediyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi yaparak, "büyümekte olan Kuzey Kore tehdidini" ele aldığı bildirildi.

Trump ve Abe'nin telefon görüşmesine ilişkin, Beyaz Saray yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD ve Japonya liderlerinin Kuzey Kore üzerindeki baskıyı "en üst seviyeye çıkartmak" noktasında fikir birliğine vardığı belirtildi.

Kuzey Kore'nin özellikle ABD, Japonya ve Güney Kore'ye yönelik tehdidinin ele alındığı görüşmede, Trump'ın BM kriterleri doğrultusunda üç ülkenin yakın ilişkisinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.ÇİN VE ABD, "PATLAMA" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Çin ve ABD bu olayı bir 'patlama' olarak değerlendirdi.

Güney Koreli yetkililer depremin kuzeyde bulunan Punggye-ri nükleer alanının bulunduğu Kilju bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Olayın ardından Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Ulusal Güvenlik Konseyi ile acil toplantı yaptı. Çin deprem ajansı da sarsıntıyı 'şüpheli bir deprem' olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore son nükleer denemesini Eylül 2016'da gerçekleştirmişti.

Kaynak: haberinburada