KUZEY KORE: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAPTIRIMLARINA RAĞMEN DEVAM EDECEĞİZ
Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından acil olarak toplanan ve yaptırımlara devam kararı veren BM'ye, Kuzey Kore'den yanıt: Yaptırımlara rağmen devam edeceğiz.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Birleşmiş Milletler'in yaptırım kararına meydan okudu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına rağmen nükleer programlarını tamamlayacağını söyledi.
KUZEY KORE, JAPONYA'YA TEHDİTLER SAVURMUŞTU
Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi yaptırımlara devam edilmesine karar vermişti.
Kuzey Kore ise BMGK'nın son ekonomik yaptırımlarına sert tepki vererek, Japonya'yı "batırmak" ABD'yi ise "küle çevirmekle" tehdit etmiş ve yeni bir balistik füze denemesi yapmıştı.
"TÜM SEÇENEKLER MASADA"
ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood, Kuzey Kore'ye ilişkin olası bir savaş veya askeri operasyonun mümkün olup olmadığı sorusuna ise Wood, "Tüm seçenekler masada. Fakat, şu an diplomatik yol izliyoruz. Tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmak istiyoruz." karşılığını vermişti.
Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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