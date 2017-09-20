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KUZEY KORE KRİZİNE SÜRPRİZ ÇIKIŞ: DYBALA'YI ORAYA GÖNDERELİM


Kuzey Kore krizine sürpriz çıkış: Dybala'yı oraya gönderelim
Tarih : 20 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Kuzey Kore Krizine Sürpriz Çıkış: Dybala'yı Oraya Gönderelim(8/10)4

İtalyan senatör Antonio Razzi, Kuzey Kore krizini çözmek için Juventus'un yıldızı Paulo Dybala'yı bu ülkeye götürmek istediğini açıkladı.

Radio Cusano Campus'a konuşan Razzi, "Dybala'yı Kuzey Kore'ye götürmek istiyorum. Pop grubu II Volo'yu da götürmeyi deneyeceğim. Kim Jong-Un'un futbol ve müzik tutkunu olduğunu biliyorum bu yüzden Juventus'un yıldızını götürmek istiyorum" dedi.

"STADYUMDA 200 BİN KİŞİ OLUR"

Dybala'nın gelmesi halinde Kuzey Kore'de müthiş bir atmosfer olacağını düşünen Razzi, "Eğer Dybala oraya Kuzey Kore'ye gelirse stadyumda 200 bin kişi olacak ve her yere büyük ekranlar koymak zorunda kalacaklar. Ulusal bir parti olur" şeklinde konuştu.

Razzi geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore liderinin Manchester United taraftarı olduğunu ve Premier Lig hayranı olduğunu dile getirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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