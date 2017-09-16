Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi

Kuzey Kore Lideri Kim, Nükleer Denemelerine Son Vereceği Zamanı Söyledi

KUZEY KORE LİDERİ KİM, NÜKLEER DENEMELERİNE SON VERECEĞİ ZAMANI SÖYLEDİ

Dünyadan gelen tepkilere aldırış etmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile güç dengesini sağlayana kadar ülkesinin nükleer denemelerine devam edeceğini söyledi.

Tarih : 16 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Kuzey Kore Lideri Kim, Nükleer Denemelerine Son Vereceği Zamanı Söyledi(10/10)6

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin tüm yaptırımlara rağmen nükleer silah geliştirmeyi sürdüreceğini ve böylece ABD ile "güç dengesi" oluşturacağını bildirdi.

"NİHAİ AMACIMIZ GÜÇ DENGESİNİ TESİS ETMEK"

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre Kim, 15 Eylül'deki füze denemesini izlediği sırada açıklama yaptı.

Kim, "Büyük güç şovenlerine, onların sınırsız yaptırım ve engellemelerine rağmen ülkemizin nükleer gücünü tamamlama amacına ulaşacağını açıkça göstereceğiz. Nihai amacımız ABD ile gerçek güç dengesini tesis etmek ve Amerikalı yöneticilerin askeri bir seçenekten bahsetmeye cesaret edememesi." ifadesini kullandı.

FÜZE, BÜYÜK OKYANUSA ULAŞTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 15 Eylül sabahı erken saatlerde tanımlanamayan bir füze fırlattığını, 770 kilometre yüksekliğe çıkan, havada 3 bin 700 kilometre mesafe kateden füzenin Büyük Okyanus'a ulaştığını açıklamıştı. Kuzey Kore, 29 Ağustos'ta da Hwasong-12 tipi orta menzilli bir balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Kore  Lideri  Kim  Nükleer  Denemelerine  Son  Vereceği  Zamanı  Söyledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER