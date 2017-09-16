Dünyadan gelen tepkilere aldırış etmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile güç dengesini sağlayana kadar ülkesinin nükleer denemelerine devam edeceğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin tüm yaptırımlara rağmen nükleer silah geliştirmeyi sürdüreceğini ve böylece ABD ile "güç dengesi" oluşturacağını bildirdi.

"NİHAİ AMACIMIZ GÜÇ DENGESİNİ TESİS ETMEK"

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre Kim, 15 Eylül'deki füze denemesini izlediği sırada açıklama yaptı.

Kim, "Büyük güç şovenlerine, onların sınırsız yaptırım ve engellemelerine rağmen ülkemizin nükleer gücünü tamamlama amacına ulaşacağını açıkça göstereceğiz. Nihai amacımız ABD ile gerçek güç dengesini tesis etmek ve Amerikalı yöneticilerin askeri bir seçenekten bahsetmeye cesaret edememesi." ifadesini kullandı.

FÜZE, BÜYÜK OKYANUSA ULAŞTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 15 Eylül sabahı erken saatlerde tanımlanamayan bir füze fırlattığını, 770 kilometre yüksekliğe çıkan, havada 3 bin 700 kilometre mesafe kateden füzenin Büyük Okyanus'a ulaştığını açıklamıştı. Kuzey Kore, 29 Ağustos'ta da Hwasong-12 tipi orta menzilli bir balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.

Kaynak: haberinburada