KUZEY KORE ORDUSU'NDAN, ABD'YE KARŞI SAVAŞ YEMİNİ
Balistik füze denemesinin ardından ABD ile karşılıklı restleşmeye devam eden Kuzey Kore, ABD'ye karşı sonuna kadar savaşmak için yemini etti.
Kuzey Kore-ABD geriliminde karşılıklı restleşmeler son hızıyla devam ediyor. Son olarak Kuzey Kore ordusu ABD'ye karşı savaş yemini etti.
SONUNA KADAR SAVAŞMA YEMİNİ
Kuzey Kore ordusunun üst düzey isimleri ABD'ye karşı yapılacak 'kutsal savaş'ta sonuna kadar savaşma yemini etti.
Diğer yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD lideri Donald Trump ise birbirleriyle laf yarışına devam ediyor.
"TRUMP'IN AKLİ DENGESİ BOZUK"
Trump'ın "akli dengesinin bozuk" olduğunu belirten Kim Jong-un, "Trump dünyanın gözleri önünde bana ve ülkeme hakaret etti. Ve tarihteki en azılı savaş ilanında bulundu" dedi.
Kaynak: haberinburada
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