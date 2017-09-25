KUZEY KORE'DE 100 BİN KİŞİ ABD'YE TEPKİ İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ!
Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ve füze denemeleri yüzünden ABD ile dillendirilen karşılıklı tehditler sokaklara taşındı.
"AMERİKAN EMPERYALİSTLERİNE ÖLÜM" SLOGANI ATILDI
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ABD karşıtı miting düzenlendi. 100.000'den fazla kişinin katıldığı belirtilen mitingde 'Amerikan emperyalistlerine ölüm' sloganları atıldı.
KİM'İN AÇIKLAMASI DA OKUNDU
Yonhap ajansının, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, Pyongyang'daki mitinge 100.000'den fazla kişinin katıldığı belirtildi. Mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması da okundu.
TRUMP'A KARŞI ÜST DÜZEY ÖNLEM ALINACAK
Kim, açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelttiği tehditlere karşı üst düzey önlemler alacağını belirtti. Üst düzey yetkililerin de konuşma yaptığı mitingde, 'kesin intikam' ve 'Amerikan emperyalistlerine ölüm' sloganları atıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar