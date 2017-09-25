Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ve füze denemeleri yüzünden ABD ile dillendirilen karşılıklı tehditler sokaklara taşındı.

"AMERİKAN EMPERYALİSTLERİNE ÖLÜM" SLOGANI ATILDI

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ABD karşıtı miting düzenlendi. 100.000'den fazla kişinin katıldığı belirtilen mitingde 'Amerikan emperyalistlerine ölüm' sloganları atıldı.

KİM'İN AÇIKLAMASI DA OKUNDU

Yonhap ajansının, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, Pyongyang'daki mitinge 100.000'den fazla kişinin katıldığı belirtildi. Mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması da okundu.

TRUMP'A KARŞI ÜST DÜZEY ÖNLEM ALINACAK

Kim, açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelttiği tehditlere karşı üst düzey önlemler alacağını belirtti. Üst düzey yetkililerin de konuşma yaptığı mitingde, 'kesin intikam' ve 'Amerikan emperyalistlerine ölüm' sloganları atıldı.

Kaynak: haberinburada