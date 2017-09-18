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KUZEY KORE'DEN DÜNYAYA YENİ TEHDİT: YAPTIRIM UYGULARSANIZ NÜKLEER GÜCÜMÜZÜ ARTIRIRIZ!


Kuzey Kore'den Dünyaya Yeni Tehdit: Yaptırım Uygularsanız Nükleer Gücümüzü Artırırız!
Tarih : 18 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Kuzey Kore'den Dünyaya Yeni Tehdit: Yaptırım Uygularsanız Nükleer Gücümüzü Artırırız!(5/10)1

Son dönemde yaptığı kıtalararası balistik füze denemeleriyle büyük tepki çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kurmaylarından yeni bir açıklama geldi.

"YAPTIRIM ARTARSA NÜKLEER GÜCÜMÜZÜ ARTIRIRIZ"

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'in aktardığı habere göre Pyongyang yönetimi, gerekli durumlarda çok sert müdahale edeceğini duyurdu. Açıklamada, "ABD ve müttefikleri daha fazla yaptırım uygularsa, biz de nükleer gücümüzü daha hızlı bir şekilde tamamlarız" ifadesi yer aldı.

"BM'NİN YAPTIRIM KARARI, İNSANLIK DIŞI UYGULAMADIR"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanları'na dayandırılan haberde, uygulanma kararı alınan yaptırımlara sert bir şekilde yanıt verecekleri vurgulanırken, "BM Güvenlik Konseyi'nin en son aldığı yaptırım kararı Kuzey Kore halkına karşı en etik dışı ve insanlık dışı uygulamadır" yorumu yapıldı.

KUZEY KORE'DEN PETROL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ALINMAYACAK

BM Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz hafta ABD tarafından hazırlanan yaptırımları uygulama kararı almış ve bu yaptırımlar arasında tekstil ürünleri ve petrol ithalatına yasak gelmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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