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KUZEY KORE'DEN GERİLİMİ TIRMANDIRACAK ANİMASYON!


Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak animasyon!
Tarih : 26 Eylül 2017, 22:20
Puan Ver : Kuzey Kore'den Gerilimi Tırmandıracak Animasyon!(10/10)6

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla ABD uçaklarını kendi hava sahalarında olmasa bile vuracaklarını söylemişti. Açıklamanın gerilimi devam ederken Kuzey Kore, fırlattığı füzelerle ABD'ye ait bombardıman uçaklarını ve USS Carl Vinson uçak gemisini nasıl vurduğunu gösteren animasyon yayınladı.

UÇAK GEMİSİNİ VURMA ANİMASYONUNU YAYINLADILAR

ABD-Kuzey Kore arasındaki gerilimi tırmandıran animasyon yayınlandı. Kuzey Kore, fırlattığı füzelerle ABD'ye ait bombardıman uçaklarını ve USS Carl Vinson uçak gemisini nasıl vurduğunu gösteren animasyon yayınladı. Görüntülerde Kuzey Kore'ye ait füzeler, ABD bombardıman uçaklarını ve USS Carl Vinson uçak gemisini vurduğu görülüyor.

ABD UÇAKLARINI VURACAKLARINI SÖYLEDİ

Kuzey Kore yayınladığı görüntülerle açıkça ABD'yi tehdit etmiş, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ise ABD'nin savaş açması durumunda kendilerini koruma haklarını olduğunu belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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