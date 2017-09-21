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KUZEY KORE'DEN SONRA RUSYA DA NÜKLEER BAŞLIKLI FÜZE DENEMESİ YAPTI!


Kuzey Kore'den Sonra Rusya da Nükleer Başlıklı Füze Denemesi Yaptı!
Tarih : 21 Eylül 2017, 20:00
Puan Ver : Kuzey Kore'den Sonra Rusya Da Nükleer Başlıklı Füze Denemesi Yaptı!(5/10)1

Nükleer faaliyetler ve füze denemeleri yüzünden aylardır gündemden düşmeyen ve yaptırımlara rağmen durmak bilmeyen Kuzey Kore'nin ardından Rusya da kıtalararası füze denemesi gerçekleştirdi.

"DENEME BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer başlıklı 7,500 mil (12.000 km) menzili olan füze denemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "RS-24 kıtalararası füze, Moskova'nın kuzeyinde bulunan Plesetsk Cosmodrome şehrinden fırlatıldı ve 3,600 mil uzaklıkta bulunan Kura şehrinde bulunan hedefe başarılı bir şekilde ulaştı" denildi.

"AMAÇ, FÜZENİN GÜVENİLİRLİĞİNİ TEST ETMEKTİ"

Rus savunma bakanlığı yetkilileri denemenin amacının füzenin güvenilriğinin test etmek olduğunu belirtti.

FÜZELERİN AZ MALİYETLE ÜRETİLMESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Rusya, 12 Eylül'de de RS-24 Yars tipi füzeyi başarıyla test etmişti. RS-24'ler Moskova Enstitüsü Termal Mühendisliği tarafından üretildi. Topol-M'le benzer teknolojik altyapıyı kullanan füzeler daha kısa zamanda ve daha az maliyetle üretilmesi ile dikkat çekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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