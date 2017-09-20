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Kuzey Kore'den Trump'a Sert Yanıt: Korkunç Bir Nükleer Saldırıyla Karşılaşacaklar

KUZEY KORE'DEN TRUMP'A SERT YANIT: KORKUNÇ BİR NÜKLEER SALDIRIYLA KARŞILAŞACAKLAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Mecbur kalırsak Kuzey Kore'yi yok ederiz" açıklamasına Kuzey Kore'den "ABD savaşı tercih ederse korkunç bir nükleer saldırıyla karşılaşacak." açıklaması geldi.

Tarih : 20 Eylül 2017, 14:40
Puan Ver : Kuzey Kore'den Trump'a Sert Yanıt: Korkunç Bir Nükleer Saldırıyla Karşılaşacaklar(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün BM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, "Mecbur bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz" ifadelerinin ardından Kuzey Kore, provokasyona dair en ufak bir işaret görmeleri durumunda, 'düşman üslerini yok etmeye' hazır olduklarını açıkladı.

"SAVAŞTAN KORKMUYORUZ"

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Pyongyang, "En güçlü nükleer silahlar devleti olarak yükselen Kuzey Kore, emsalsiz zorluklar ve girişimlere rağmen yaptırımlardan, baskıdan ve savaştan korkmuyor" dedi.

"ABD KORKUNÇ BİR NÜKLEER SALDIRI İLE KARŞILAŞACAK"

Kuzey Kore, provokasyona dair en ufak bir işarette, kararlı ve önleyici saldırılarıyla 'düşman üslerini yok etmeye' hazır olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "ABD'nin yüzleşme ve savaşı tercih etmesi durumunda korkunç bir nükleer saldırı, zavallı ve nihai bir harabeyle karşılaşacak" ifadelerine yer verildi.

​Öte yandan Kuzey Kore, kendilerine yönelik yeni yaptırımlar için çağrıda bulunan ABD'ye tepki göstererek, "Kuzey Kore'nin yeni yaptırımlar karşısında tutumunu değiştireceğini düşünmek hayal" dedi.

TRUMP YİNE "ROKET ADAM" DEDİ

Dün BM Genel Kurulu'na ilk kez hitap eden Trump, "ABD güçlü ve sabırlıdır ama kendini korumak zorunda bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz. Roket Adam kendisi ve rejim için intihar görevinde. ABD hazır, istekli ve muktedir ama buna gerek kalmamasını umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, önceki gün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşmeyi anlatırken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için 'Roket Adam' benzetmesinde bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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