Kuzey Kore'nin dün gece gerçekleştirdiği hidrojen bombası denemesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Japonya, Çin ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok ülkeden denemeyi kınayan açıklamalar geldi. Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ilk kez konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore'nin sözleri ve eylemleri çok düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYI ALARMA GEÇİRDİ! RUSYA BİLE KINADI

Kuzey Kore'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin hidrojen bombası denemesinden kaynaklandığı açıklandı. Japon Dışişleri Bakanı yeni bir nükleer deneme yapıldığını doğruladı. Güney Kore Cumhurbaşkanı acil olarak Güvenlik Konseyi ile toplanırken, Japon savaş jetleri havalandı. Kuzey Kore, yeni bir hidrojen bombası denemesi yaptığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore'nin bölge barışı için ciddi tehdit oluşturduğunu açıkladı.DEPREM 10 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini yaptığı bölgede, 10 km derinlikte meydana gelen depremin doğal yollardan olmadığı, insan etkisiyle olduğu belirtiliyor.BÖĞEDEKİ ÜLKELER DE SALLANDI

Deprem Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Çin'den, güneyindeki Güney Kore'nin başkenti Seul'e geniş bir alanda 5 ile 10 saniye arasında bir sarsıntı olarak hissedildi. Ana depremden 8 dakika sonra 4.6 büyüklüğünde bir de artçı sarsıntı kaydedildi.KİM, HİDROJEN BOMBASIYLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Depremden saatler önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni bir hidrojen bombasıyla görüntülenmişti. Aynı saatlerde aynı bölgede Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesi yapması bekleniyordu.JAPONYA, NÜKLEER DENEME YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Japonya Dışişleri Bakanı Kuzey Kore'nin altıncı nükleer denemeyi yaptığını açıkladı. Toro Kono, "Kuzey Kore'den gelen bilgiler ve diğer incelemeler yeni bir nükleer deneme yapıldığını doğruluyor." ifadelerini kullandı.KUZEY KORE HİDROJEN BOMBASI DENEMESİNİ DOĞRULADI

Açıklama yapan Kuzey Kore, nükleer denemenin başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin bölge barışı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.TRUMP VE ABE'DEN MESAJ

Depremin Kuzey Kore tarafından 2006'dan beri yer altında yapılan altıncı denemeden kaynaklandığını açıklayan Japonya, en az üç savaş jeti kaldırarak havada radyasyon testleri yapmaya başladı.

Depremin büyüklüğü, Kuzey Kore'nin yaptığı hidrojen bombasının bugüne kadar denediği en güçlü silah olduğunu ortaya koyuyor. Kuzey Kore, bu bombayı kıtalararası bir balistik füzeyle ABD topraklarına dahi ulaştırabileceğini iddia ediyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi yaparak, "büyümekte olan Kuzey Kore tehdidini" ele aldığı bildirildi.

Trump ve Abe'nin telefon görüşmesine ilişkin, Beyaz Saray yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD ve Japonya liderlerinin Kuzey Kore üzerindeki baskıyı "en üst seviyeye çıkartmak" noktasında fikir birliğine vardığı belirtildi.

Kuzey Kore'nin özellikle ABD, Japonya ve Güney Kore'ye yönelik tehdidinin ele alındığı görüşmede, Trump'ın BM kriterleri doğrultusunda üç ülkenin yakın ilişkisinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.ÇİN VE ABD, "PATLAMA" DEDİ

Çin ve ABD bu olayı bir 'patlama' olarak değerlendirdi.

Güney Koreli yetkililer depremin kuzeyde bulunan Punggye-ri nükleer alanının bulunduğu Kilju bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Olayın ardından Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Ulusal Güvenlik Konseyi ile acil toplantı yaptı. Çin deprem ajansı da sarsıntıyı 'şüpheli bir deprem' olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore son nükleer denemesini Eylül 2016'da gerçekleştirmişti.

Kaynak: haberinburada