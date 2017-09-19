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Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi İstenmeyen Kişi İlan Edildi

KUZEY KORE'NİN MADRİD BÜYÜKELÇİSİ İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

İspanya, istenmeyen kişi ilan edilen Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek. Gerekçe olarak da Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemeleri gösterildi.

Tarih : 19 Eylül 2017, 01:30
Puan Ver : Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi İstenmeyen Kişi İlan Edildi(6/10)2

Nükleer faaliyetler ve füze denemelerinden vazgeçmeyen Kuzey Kore'ye İspanya'dan da tepki geldi. İspanya, Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye karar verdi.

"FÜZE DENEMELERİNDEN DOLAYI BÜYÜKELÇİYİ SINIR DIŞI EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, nükleer ve füze denemelerinden dolayı Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı alındığını ve bunun kendisine iletildiğini açıkladı.

ÜLKEYİ TERK ETMESİ İÇİN 30 EYLÜL'E KADAR SÜRE VERİLDİ

BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Dastis gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığa çağrılan Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi Kim Hyok Chol'a ülkeyi terk etmesi için 30 Eylül'e kadar süre verildiğini söyledi.

"UYARILARA RAĞMEN NÜKLEER VE FÜZEDEN VAZGEÇMEDİLER"

Dastis, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemeleriyle ilgili gerek bu ülke yetkililerinin gerekse büyükelçisinin defalarca uyarıldığını hatırlatarak Kuzey Kore'nin buna rağmen denemelerine devam ettiğini kaydetti.

"ULUSLARARASI BARIŞI TEHDİT EDEN PROGRAMA KARŞI ALINMIŞ BİR KARAR"

İspanya'da "istenmeyen kişi" ilan edilen Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi'nin ülkeyi terk edeceğini ifade eden Dastis, "Uluslararası güvenlik ve barış için ciddi bir tehdit olan bu programa karşı böyle bir karar almak gerekliydi." dedi.

KUZEY KORELİ DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

İspanya hükümeti, önceki haftalarda yine Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinden dolayı bu ülkenin Madrid'deki bir diplomatı sınır dışı etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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