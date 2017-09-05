Geleneksel pembe kıyafetleri ve güleç yüzüyle devlet televizyonunda beliren Ri Chun Hee Kuzey Kore'nin altıncı nükleer denemesini her zamanki gibi sevinçli bir tonla duyurdu.

Kendine has tumturaklı haber okuma stiliyle Ri, Pazar günkü yayında hidrojen bombası denemesinin "tam bir başarı" ile sonuçlandığını ve "devletin nükleer gücünün tamamlanması" yolunda çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

SİNEMADAN VAZGEÇTİ

1971'de sinema oyunculuğu kariyerinden vazgeçerek Kore Merkez Televizyonu KCTV'de sunuculuğa başlayan ve yıllar içinde ulusal bir kahraman gibi görülmeye başlanan Ri Chun Hee şimdi 74 yaşında bir büyükanne olarak mesleğini sürdürüyor.

ÖFKEYLE LANETLEYEREK OKUYOR

Ri'yi diğer sunuculardan ayıran onun Batı'yı öfkeyle lanetlerken ya da Kuzey Kore rejiminin başarılarını göklere çıkarırkenki duygulu ve içten okuyuş tarzı.

Kuzey Kore'den kaçan ve şimdi Güney Kore'de yaşayan eski üst düzey yönetici Ahn Chan-il "Ri, Kuzey Kore'nin keskin tutumunu en iyi yansıtan ses. Ondan başka hiç kimse sesine o kuvveti katamaz" diyor.

EKRANDA AĞLAMIŞTI

Genellikle ekrana 'hanbok' denilen geleneksel Kore giysileriyle çıkan Ri sadece nükleer füze haberlerine değil daha insani konulara da hakkını veriyor.

1994 yılında Kuzey Kore lideri Kim İl Sung'un öldüğünü duyururken ekranda ağladığı hala hatırlanıyor.

2011'de oğlu Kim Jong İl öldüğünde Kuzey Korelilere acı haberi siyah giysileri ve titreyen sesiyle duyuran yine o olmuştu.

2012 yılında resmen emekliye ayrılmış olsa da Ri, özel ve büyük duyurular okunması gerektiğinde görev başına çağrılıyor.

"PEMBELİ HANIM" GÖRÜNÜNCE ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA GELİYOR

Yeni lider Kim Jong Un'un parti ve ordu içinde yaptığı kapsamlı 'temizlik' dalgası da düşünüldüğünde Ri'nin hala ekranlarda olması başka bir başarı olarak görülebilir.

Kuzey Kore dışında "pembeli hanım" diye bilinen Ri, son nükleer silah geriliminde de ülkenin görünen yüzü oldu.

Japonya'dan Avustralya'ya bir çok bölge ülkesinde insanlar Kuzey Kore televizyonunda Ri'yi gördüklerinde önemli bir açıklama olduğunu anlıyorlar.

2012'de kendisiyle yapılan bir mülakatta Ri, uluslararası duyuruları öfkeli ve otoriter bir sesle yapmasına karşın, Kuzey Kore halkına hitaben konuşurken şefkatli ve sevecen sesini kullandığını söylemişti.

Kaynak: haberinburada