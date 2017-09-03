Kuzey Kore'de ilk belirlemelere göre 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) daha sonra depremin büyüklüğünü 6,3 olarak revize ederken, şiddetli sarsıntının Kuzey Kore'nin uluslararası balistik füze denemesi sırasında meydana geldiği belirtiliyor.

"BALİSTİK FÜZE DENEMESİ SIRASINDA MEYDANA GELDİ"

Kuzey Kore'de yerin yaklaşık 10 kilometre altında ilk belirlemelere göre 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), daha sonra Kuzey Kore'deki depremin büyüklüğünü 6,3 olarak güncelledi.

Güney Kore kaynaklarına göre deprem, Kuzey Kore'nin uluslararası balistik füze denemesi sırasında meydana geldi. Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini yaptığı bölgede meydana gelen depremin doğal yollardan olmadığı, insan etkisiyle olduğu belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada