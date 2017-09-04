İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki genç kadına 1 yıl önce "frontotemporal demans" teşhisi konuldu. Gün geçtikçe daha çok bunayan kadının kişiliği de değişti.

Kayak öğretmeni Becky Barletta'ya 1 yıl önce frontotemporal demans' hastalığı teşhisi kondu. Günden güne bunamaya başlayan Becky'nin karakteri geri dönemez bir şekilde değişti.

24 SAAT BAKIMA İHTİYACI VAR

İngiltere'nin Suffolk bölgesinden olan 'sarışın bomba' diye adlandırılan 31 yaşındaki kayak öğretmeni Becky Barletta'ya bir yıl önce genetik 'frontotemporal demans' hastalığı teşhisi kondu. Teşhisin üzerinden 12 ay geçmesinin ardından yakınları bunamaya başlayan Becky'nin karakterinin tanınmayacak bir şekilde değiştiğini anlatıyor. Anne ve babasının evine dönmek zorunda kalan Becky, bunama yüzünden 24 saat bakıma ihtiyaç duyuyor.

EN GENÇ BUNAMA HASTASI

Becky'nin kardeşi Sophie (30), doktorların Becky'nin gördükleri en genç bunama hastası olduğunu söylediğini aktarıyor.

GENÇ KADINA 10 YIL ÖMÜR BİÇİLDİ

Ablasına en fazla 10 yıl ömür biçildiğini kaydeden iki çocuk annesi Sophie, "Becky'den geriye pek bir şey kalmadı. Hep aynı hikayeyi anlatıyor ve uygun olmayan şeyler söylüyor. Onu öyle izlemek çok üzücü" diyor.

AKRABALARINDA DA AYNI HASTALIK VARMIŞ

Becky'nin dayısı James'e de 'frontotemporal demans' teşhisi konduğu, annesinin kuzeni Philipa'nın da 40'lı yaşlarında aynı bunama hastalığından öldüğü belirtiliyor. Genç kayak öğretmenin evlendikten hemen sonra hastalık semptonları göstermeye başladığı, 'uygunsuz davranışlarının' iş arkadaşlarının dikkatini çektiği kaydediliyor.

Kaynak: haberinburada